Homem que explodiu ônibus de turistas não era búlgaro, diz ministro

Israel acusou militantes do Hezbollah, grupo apoiado pelo governo iraniano, de realizar o ataque de quarta-feira no aeroporto de Burgas, uma porta de entrada popular para os turistas que visitam a costa do mar Negro na Bulgária. O Irã negou ter qualquer envolvimento.

Investigadores disseram que conseguiram obter amostras de DNA dos dedos do homem-bomba e estavam verificando bancos de dados na tentativa de identificá-lo. O primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borisov, disse ao Parlamento que esperava que isto seria feito em 3 ou 4 dias.

"Estamos falando de uma pessoa que não é um cidadão búlgaro", disse o ministro do Interior, Tsvetan Tsvetanov, em entrevista coletiva. "Estamos trocando informações com nossos colegas israelenses e outros serviços."

Tsvetanov disse que os investigadores estão trabalhando em várias pistas, incluindo a possibilidade de que o suicida tinha um cúmplice, mas ele negou informações de que uma célula local do Hezbollah estava por trás do atentado.

"Esses temas e interpretações não foram falados ou discutidas. No momento, estamos focados em opções realistas ", afirmou.

Alguns analistas acreditam que o Irã está tentando vingar os assassinatos de vários cientistas envolvidos em seu controverso programa nuclear, pelos quais a República Islâmica culpa Israel e os Estados Unidos. Diplomatas israelenses têm sido alvo de atentados em vários países nos últimos meses, os quais o Estado judeu acredita que foram realizados pelo Irã.

A explosão na Bulgária ocorreu no 18o aniversário de um ataque com bomba na principal organização judaica da Argentina, que matou 85 pessoas. A Argentina culpou o Irã, que negou qualquer responsabilidade.

