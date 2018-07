Homem que feriu 3 em SP ainda se nega a sair de imóvel O cerco que a polícia faz, na manhã desta quinta-feira, a um homem que atirou em três pessoas, no bairro da Aclimação, em São Paulo, também afetou o comércio local. Orientados pela própria polícia, diversos comerciantes fecharam as portas. Também foi interditada parte da Rua Castro Alves, entre a Ruz Safira e a Avenida Armando Ferrentini, ao lado do Parque da Aclimação.