Homem que fez refém no Guarujá atira na própria cabeça O homem que mantinha a auxiliar de enfermagem Lilian Croche refém sob a mira de uma arma no Guarujá, litoral sul de São Paulo, atirou no final da tarde contra a própria cabeça. Ainda não há confirmação se está morto - ele foi levado por um veículo do resgate. O homem atirou ao perceber a aproximação de policiais. A refém foi libertada e tirada do local em uma ambulância, acompanhada por sua família. Ela passa bem. Segundo informações preliminares, o homem se chama Jonathan. A auxiliar de enfermagem, de 29 anos, trabalha no Hospital São Luiz, na capital paulista, e mora em Santo André, na Grande São Paulo. Ela estava de férias com o marido e um filho de 8 anos no Guarujá há dois dias e pretendia voltar ao ABC no domingo.