Homem que foi preso por engano morre dormindo no PE O ex-mecânico Marcos Mariano da Silva, 63 anos, que passou 19 anos preso injustamente, morreu no início da noite de ontem (22), em sua casa, no bairro de Afogados, Recife, enquanto dormia. Ele teve um enfarte durante o sono, algumas horas depois de saber que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso do governo de Pernambuco e determinou o pagamento da segunda parcela de uma indenização por danos materiais e morais. O valor total da indenização era de R$ 2 milhões. Ela já havia recebido metade em 2009.