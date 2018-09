Homem que manteve reféns em hotel se entrega no Rio

O suspeito estaria com uma granada e o local foi interditado pela Polícia Militar. O homem se entregou após 3 horas de negociação com o Batalhão de Operações Especiais (Bope). O artefato era falso. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava emocionalmente abalado, pois não se conformava com a separação. Inconformado, ele marcou um encontro com a ex-mulher no hotel.

Ao entrar no hotel, ele fez o garçom refém e em seguida uma camareira. Um policial civil que trabalha no hotel se ofereceu para ficar no lugar da mulher. A corporação foi acionada às 13 horas.

O suspeito foi levado para a 29ª DP (Madureira), onde o caso será registrado.