Homem que mantinha mulher refém na zona sul é preso Um homem que mantinha uma jovem refém dentro de uma loja de roupa íntima, no Brooklin, zona sul da cidade de São Paulo, desde 9 horas de hoje, foi preso pela polícia e a mulher liberada por volta das 14h30. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a refém estava com hematomas no pescoço e em estado de choque e foi levada para o Pronto-socorro de Santo Amaro. Ela foi rendida quando entrava na loja de roupas íntimas na Rua Princesa Isabel. Outras duas funcionárias da loja que estavam no local foram liberadas na hora. O homem que mantinha a jovem refém, sob a mira de uma faca, é seu padrasto e exigia a presença da esposa no local.