Homem que matou adolescente a socos é posto em liberdade

O crime aconteceu na presença de PMs, conselheiros tutelares, testemunhas e da mãe de Fabrício, a técnica em enfermagem Vanessa Duarte, que trabalha na prefeitura de Guarulhos e tinha decidido passar o carnaval com os dois filhos no sítio de uma amiga.

Horácio foi morto porque, em companhia da mãe e do irmão, de 18 anos, fotografou o movimento da praça da cidade - queria levar as fotos como lembrança da viagem. PMs levaram Horácio, a mãe e o irmão para delegacia depois de receber denúncia de que pedófilos estavam fotografando crianças da cidade. A polícia constatou que não passava de um mal entendido e liberou o grupo, mas na saída, Almeida, que não tinha qualquer ligação com a ocorrência, passou a espancar o adolescente.

Almeida desferiu dois socos no menino, que foi colocado no carro da mãe. "Ele veio para cima do carro e o menino, acho que por medo, saiu pela outra porta, correndo para rua. Mesmo assim, ele foi atrás e encostou o menino no capô do carro de uma conselheira tutelar, passando a espancá-lo com socos na cabeça", contou a enfermeira Adriana Simonatto, dona do sítio e amiga de Vanessa. "Gritamos chamando a polícia e a mãe tentou apartar, mas também foi agredida com socos. E só parou quando o menino caiu no chão, sofrendo convulsões, praticamente sem vida".

O agressor foi preso em flagrante por lesões corporais seguida de morte, mas ainda na segunda-feira de carnaval, o juiz José Manoel Ferreira Filho, plantonista na comarca de Votuporanga, concedeu liberdade a ele. O advogado Agenor Marquezini, disse que seu cliente esta em liberdade provisória por ter bons antecedentes e residência fixa, mas que não poderia falar sobre o caso até a divulgação do laudo da morte pelo Instituto Médico Legal (IML), que deve sair na terça-feira.

O delegado de polícia de Gastão Vidigal, Abelardo Alves Gomes, disse que se não houver fato novo, o agressor continuará em liberdade. Enquanto fica solto, os moradores da cidade se revoltam: "Não conseguimos compreender como uma coisa dessas aconteceu na nossa cidade. Pior ainda, como a Justiça mantém em liberdade uma pessoa que pratica um crime desses", disse a comerciante Luísa Lourdes Ribeiro."Este homem é conhecido da PM pela fama de briguento e valentão. Como pode estar em liberdade?", disse Adriana. A reportagem tentou falar com o juiz Ferreira Filho, mas não houve retorno das ligações.