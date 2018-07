Homem que matou ex-mulher cabeleireira é julgado em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O borracheiro Fábio Willian Soares, acusado de matar a ex-mulher, a cabeleireira Maria Islaine, será julgado na manhã desta sexta-feira, 19. Ele assassinou a ex-mulher no salão de beleza onde ela trabalhava, no dia 20 de janeiro de 2010, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte. O crime foi registrado pela câmera de segurança instalada no salão.

O julgamento presidido pelo juiz Christian Gomes ocorrerá no salão do I Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Na fase de instrução do processo, foram ouvidas oito testemunhas, sendo três de acusação e cinco de defesa. Para o júri de hoje foram arroladas 10 testemunhas, sendo cinco para cada uma das partes.

O borracheiro foi pronunciado em 15 de junho de 2010 por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, sem chance de defesa para a vítima e com emprego de meio que resultou em perigo comum). Fábio está preso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.