Homem que matou jovem em boate no Rio é da PM

O autor do disparo que matou na madrugada deste sábado, 28, o jovem Daniel Duque, de 18 anos, em Ipanema, zona sul do Rio, é o soldado Marcos Parreira do Carmo, de cerca de 30 anos, lotado na Diretoria Geral de Pessoas (DGP) da Polícia Militar. Ele se entregou depois de ser identificado pelo delegado Rafael Menezes, da 14ª Delegacia do Leblon, com base em depoimentos de dez testemunhas. Conforme a polícia, Carmo trabalhava como segurança particular quando disparou três tiros durante uma briga em frente a uma casa noturna. Um dos disparos atingiu Daniel no peito. O jovem chegou morto ao Hospital Copa D''Or. Após ouvir as testemunhas, a polícia entrou em contato com o soldado, que resolveu se encontrar com os policiais civis no 23º Batalhão. Levado à delegacia do Leblon, o soldado entrou pelos fundos, não falou com a imprensa e, até o começo da noite, ainda prestava depoimento, mas já foi autuado por homicídio.