Homem que portava faca é preso perto do premiê norueguês A polícia da Noruega prendeu neste sábado um homem do lado de fora do hotel em que o primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, visita jovens do Partido Trabalhista norueguês que sobreviveram ao ataque em que um atirador matou 84 pessoas numa ilha na sexta-feira.