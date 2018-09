Homem que tentou asfixiar ex-namorada é preso em SC O rapaz que tentou asfixiar a ex-namorada com o cinto em Florianópolis foi preso por volta do meio-dia de hoje. O caso aconteceu no último sábado, 19, no elevador do prédio comercial onde a vítima trabalhava. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do local.