Homem que tentou invadir Alvorada passa por cirurgia O homem que tentou invadir hoje pela manhã o Palácio da Alvorada continua no Hospital de Base de Brasília, onde está sendo submetido, desde às 11 horas, a uma cirurgia na perna que foi atingida por um tiro de calibre 12. A arma foi disparada por um segurança da residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações do hospital, ele chegou acompanhado de policiais e estava sem documentos. Na portaria do serviço de emergência disse se chamar Denis e aparentava ter entre 25 a 30 anos de idade.