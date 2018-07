Homem que vendia ingressos falsos do AC/DC é preso A Polícia Civil prendeu no fim da tarde de hoje um pintor com 50 ingressos falsos para a apresentação da banda australiana AC/DC. Cada ingresso seria vendido por R$ 250. Os integrantes da Delegacia de Repressão a Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) entraram em contato com o suspeito e encomendaram três entradas. O pintor foi detido na praça Charles Muller, no Pacaembu, no momento da entrega dos ingressos. Ele alegou desconhecer a falsificação. O homem foi autuado por estelionato.