Homem reage e é morto a tiros O diretor de empresa Doniseti Aparecido Bissoli, de 40 anos, foi morto no final da tarde de sábado após reagir a assalto a um estande de vendas de empreendimento imobiliário em São Caetano, na Grande São Paulo. Três assaltantes entraram por volta das 17h30 no estande na Alameda São Caetano, no bairro Santa Maria, e renderam três pessoas, entre funcionários e clientes. Foram roubados equipamento de informática, celulares e objetos das vítimas.