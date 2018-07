Homem rouba 3 carros e provoca vários acidentes em SP

Por volta das 7h30, um jovem magro, segundo uma das vítimas, roubou um Honda Fit na Radial Leste, perto do Viaduto Pires do Rio. Ao sair com o carro, o suspeito foi colidindo com vários outros carros, só parando após bater em um poste.

Logo em seguida, o jovem roubou um novo veículo, uma Tucson, na Rua Professor Pedreira de Freitas. Como fez com o outro carro roubado, foi dirigindo e atingindo outros veículos que via pela frente. Com uma nova batida mais grave, ele abandonou o carro e roubou o terceiro veículo, um Focus. Durante a fuga, continuou a série de colisões.

De acordo com o delegado titular do 30ºDP, José Matallo, onde foi registrado o boletim de ocorrência, o jovem, durante o roubo, ameaçava os motoristas com uma suposta arma, que não foi vista por nenhuma das vítimas. Segundo Matallo, as imagens das câmeras de segurança de prédios da região já foram solicitadas.

Segundo a polícia militar, que está à procura do suspeito, logo após a série de roubos e batidas, o homem entrou em um ônibus e conseguiu fugir. Ninguém ficou ferido.

Por conta dos acidentes, duas faixas da Radial Leste, com Avenida Álvaro Ramos, sentido Centro, ficaram interditadas durante a manhã, provocando um congestionamento que chegou a nove quilômetros, entre a Rua Divinolândia e Viaduto Pires do Rio.