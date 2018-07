Homem salva gêmeas de 1 ano de incêndio em Jaraguá do Sul

SÃO PAULO - Duas meninas, gêmeas de 1 ano, foram resgatadas na tarde da segunda-feira, 9, de um incêndio que destruiu totalmente a casa onde moravam, no bairro Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Segundo os bombeiros, um homem, vizinho das crianças, entrou na casa incendiada para retirar as gêmeas Stefane Peres de Lima e Dafni Peres de Lima, antes que o teto desabasse. A mãe das meninas, que estava no banheiro da casa na hora do incêndio, e um irmão, de 5 anos, já haviam sido resgatados.

As crianças tiveram queimaduras de terceiro grau. Uma delas teve 36% do corpo queimado e a outra está com 86% do corpo queimado. As duas foram levadas para o hospital de Jaraguá pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A menina com queimaduras em boa parte do corpo foi transferida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar de Joinville, até o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.