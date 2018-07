Homem se acorrenta em linha de trem para protestar

O músico Reinaldo Martins do Prado, de 50 anos, protestava contra projeto de instalação do Museu do Automóvel no prédio de uma processadora de laranjas, na zona leste da cidade. Ele se acorrentou ao trilho na frente do prédio, que pertence ao Estado. Prado disse ser contra a transferência do imóvel para um clube de colecionadores de carros antigos. Um trem que vinha na direção do manifestante foi obrigado a frear. O maquinista disse que só conseguiu parar porque os vagões estavam vazios. Após ser desvencilhado do trilho, o manifestante foi liberado.