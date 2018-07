Homem se amarra à ex-mulher para matá-la

O homem foi dominado com disparo de choque de uma pistola Taser e tiro de borracha. De acordo com a vítima, uma auxiliar de cozinha, o casal estava separado havia dois meses, mas o pedreiro não se conformava com a separação. Os policiais foram chamados para atender à briga do casal. Quando se aproximavam, o homem usou cordões para prender uma faca em cada mão e enrolou uma corda no pescoço da mulher. Em seguida, passou a corda no próprio pescoço e se prendeu à vítima, ameaçando perfurá-la com as facas.

A negociação se prolongou das 20 horas de domingo ao início da madrugada desta segunda-feira e teve a participação do Corpo de Bombeiros. Quando o pedreiro deu sinais de cansaço, a mulher o empurrou, livrou-se da corda e saiu correndo. De acordo com a Polícia Militar, nesse momento o homem avançou contra os policiais e recebeu uma descarga da arma de choque. Como continuou avançando, foi derrubado com um tiro de borracha. O pedreiro foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça e resistência. As duas facas foram apreendidas.