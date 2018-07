Homem se mata após manter ex-mulher e filho reféns por 17 h

Um homem atirou contra a própria cabeça depois de manter a família refém por mais de 17 horas no Espírito Santo. Antonio Gomes Francisco, de 40 anos, manteve a ex-mulher e a ex-cunhada reféns dentro de casa desde às 14 horas de quinta-feira. Francisco tinha 40 anos e era ex-presidiário. A ex-mulher dele tinha 20 anos, segundo a polícia. O caso aconteceu em uma casa do bairro Central Carapina, na cidade de Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. A ex-mulher conseguiu escapar da casa, durante um momento de distração de Francisco. De acordo com a polícia, sem a refém, Francisco acabou dando um tiro na própria cabeça, por volta das 7h45 desta sexta-feira, 29. O ex-presidiário invadiu a casa da mãe de sua ex-esposa, na Rua Goiânia, onde estavam a ex-mulher, o filho, de 3 meses, e a irmã dela, por volta das 14 horas de quinta. Segundo a polícia, ele estava inconformado com a separação, ocorrida há 15 dias. O bebê já havia sido liberado, por volta das 23h30 de quinta, em troca de uma garrafa de refrigerante. O bebê foi deixado com a avó e levada para a casa de vizinhos.