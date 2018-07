Homem se rende após invadir creche na França

O incidente ocorreu logo antes da abertura da creche em Vitry-sur-Seine. Uma fonte judicial disse que o homem parece ter problemas mentais, mas não tem passagem pela polícia. Ele já havia soltado o refém ao ser detido.

"Às 12h10, o sequestrador foi retirado calmamente (do prédio) sem que nenhum tiro tivesse sido disparado", disse o porta-voz policial Ludovic Monier, presente no local. O homem, segundo as autoridades, usava uma imitação de arma automática, que não podia realizar disparos.

Em junho, um homem de 26 anos, com histórico de problemas psicológicos, foi alvejado e detido por policiais em Toulouse (sul) depois de tomar vários reféns em um banco, dizendo ser membro da Al Qaeda.

(Reportagem de Brian Love, Gerard Bon e Chine Labbe)