Homem sobe em torre de energia e congestiona Marginal Um homem ainda não identificado subiu há pouco em uma torre de alta tensão da Eletropaulo, próxima à Ponte do Limão, o que está causando um grande congestionamento nas pistas sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê. Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o homem subiu na torre para tentar suicídio por volta das 16h45. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas. Técnicos da Eletropaulo estavam no local para desligar a energia e permitir o resgate. Em razão da curiosidade dos motoristas, as duas pistas da Marginal do Tietê apresentavam um congestionamento de cinco quilômetros.