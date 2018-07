Homem sobrevive a vergalhão cravado em sua cabeça, no Rio

RIO - O operário Eduardo Leite, de 24 anos, teve a cabeça perfurada por um vergalhão de dois metros de comprimento, na tarde desta quarta-feira, enquanto trabalhava em uma obra em Botafogo, na zona sul do Rio. O operário estava agachado, no térreo, quando o pedaço de ferro caiu do quinto andar do prédio, perfurou seu capacete, entrou pela parte superior da cabeça e saiu pela região entre os olhos.

O rapaz sobreviveu e foi socorrido por bombeiros, que cortaram uma parte do vergalhão na hora e o levaram ao Hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul), ainda com meio metro do ferro cravado na cabeça. Ele chegou consciente e falando, foi operado durante cinco horas por três médicos e está internado no Centro de Tratamento Intensivo. Se a evolução ocorrer como previsto, ele receberá alta em uma semana.

O principal risco agora, segundo os médicos, é de que ocorra uma infecção, já que o pedaço de ferro estava sujo. Os médicos limparam a área atingida, mas não há garantia de que todas as impurezas tenham sido eliminadas.

Segundo a direção do hospital, a região cerebral afetada é responsável pelas emoções e mudanças de comportamento, mas pode ser que a vítima não apresente sequelas. A três centímetros dali fica a área do cérebro responsável pela coordenação motora. Se ela tivesse sido atingida, o operário correria o risco de ficar paraplégico. A um centímetro fica uma região responsável pela visão.