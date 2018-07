Homem sobrevive por 2 meses em carro enterrado na neve na Suécia

O homem de 45 anos do sul da Suécia foi localizado na sexta-feira, magro e fraco demais para falar algumas palavras. Ele foi encontrado não muito longe da cidade de Umea, no norte sueco, por pessoas que acreditavam ter se deparado com um acidente de carro, até que foi cavado um caminho até a janela e movimentos dentro do carro foram vistos.

"É simplesmente incrível que ele esteja vivo, considerando que ele não tinha comida, mas também porque estava realmente muito frio durante algum tempo depois do Natal", afirmou um membro da equipe de resgate ao jornal Vasterbottens-Kuriren, que deu a notícia.

Ebbe Nyberg, policial da cidade de Umea, disse que não havia qualquer razão para duvidar que o homem ficou preso no carro por um tempo muito longo.

O Umea University Hospital, onde o homem está se recuperando depois de ser resgatado pela polícia e pela equipe de resgate, disse em comunicado que ele estava indo bem, considerando as circunstâncias.

Os médicos do hospital afirmaram que os humanos, normalmente, não capazes de sobreviver por cerca de quatro semanas sem alimento. Além de comer neve, o homem provavelmente sobreviveu entrando em um estado de dormência, afirmou ao Vasterbottens-Kuriren o médico Stefan Branth.

"É um pouco como um urso que hiberna. Os seres humanos podem fazer isso", disse o médico, explicando que o homem tinha provavelmente uma temperatura corporal de cerca de 31 graus. "Devido à baixa temperatura, a energia não muito foi usada."

O motivo que fez o homem ficar sob a neve na floresta permanece desconhecido, disse a polícia.

(Reportagem de Anna Ringstrom)