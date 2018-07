Homem solta mulher e foge no centro de SP A mulher que estava sob a mira de um revólver no centro de São Paulo escapou ilesa com a chegada da polícia. A primeira denúncia era de que ela estava sendo mantida refém pelo marido, mas, após a libertação, ela disse à polícia que tinha sido vítima de assalto e o ladrão fugiu quando os policiais chegaram, informou o Centro de Operações da Polícia Militar (PM). A vítima foi orientada a dar queixa, mas recusou, afirmando que nada havia sido roubado. O Copom informou que o porteiro do edifício chamou a polícia após presenciar a discussão entre um casal dentro do prédio. Segundo ele, o suspeito segurava um revólver em uma das mãos, além de manter o braço da mulher preso com a outra mão. A polícia procurou o suspeito por cerca de uma hora, sem sucesso. Só então a mulher foi encontrada e contou sobre a tentativa de assalto.