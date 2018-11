Homem tem acesso de fúria e danifica 40 carros

Já mais calmo, na 14ª Delegacia Territorial, no bairro da Barra, para onde foi encaminhado por policiais militares da 11ª Companhia Independente da PM, Everaldo Silva contou que perdeu a cabeça ao notar não somente o arrombamento, mas principalmente o furto do GPS do veículo.

De acordo com informações de agentes da delegacia, testemunhas contaram que, em meio à sua indignação e o desequilíbrio emocional que demonstrava, Everaldo berrava que a sorte era ele não estar armado, do contrário, mataria quem encontrasse pela frente.

Ele danificou os carros a socos, pontapés e pedradas e acabou se ferindo também. O homem revelou à delegada Izabela Garrido que tinha deixado o carro estacionado em uma das ruas no entorno do clube para resolver assuntos pessoais e, ao retornar não conseguiu se controlar ao constatar a ação dos assaltantes.

Um segurança do clube também contou que Everaldo chegou a procurar a polícia momentos antes de perder a cabeça com o objetivo de fazer um boletim de ocorrência sobre o furto, mas teria ouvido de agentes policiais que, como primeira providência, ele deveria acionar a seguradora do seu carro.

A sugestão policial teria deixado Everaldo ainda mais nervoso e, ao retornar ao local ele começou a arrebentar os outros carros, a maioria pertencente a frequentadores do clube.

Após prestar depoimento, e ser autuado por crime contra o patrimônio, Everaldo foi solto por volta das 2h da madrugada. Os proprietários do veículos atingidos também estiveram na delegacia.

Segundo a delegada não havia razão para Everlado permanecer detido uma vez que, já não se encontrava em crise e não teria cometido crime de maior potencial ofensivo. A delegada disse ainda que foi lavrado um termo circunstanciado e o acusado responderá por crime de dano material, porém, em liberdade.

Ele ainda terá que se responsabilizar pelos reparos necessários aos veículos que danificou.

Ainda segundo comerciantes da região, os proprietários dos veículos atingidos revidaram a ação tresloucada de Everaldo e também apedrejaram o carro dele, que ficou completamente destruído.