Homem tenta atropelar a ex-mulher mas atinge cunhada atualizado às 10h30 A polícia procura pelo pintor Ademir Souza Pinto, de 38 anos, acusado pela ex-esposa, a cabeleireira Alessandra da Silva Souza, 36, de atropelar a irmã dela, na noite de segunda-feira, 9, na esquina entre as avenidas Padre Arlindo Vieira e José Caetano da Rocha, no Parque Bristol, região do Zoológico, na zona sul da capital paulista. O pintor aguardou Alessandra escondido dentro de um carro e desceu a avenida em direção a um grupo de mulheres - a ex-esposa, a cunhada e duas amigas delas, de cuja casa Alessandra e irmã haviam acabado de sair.