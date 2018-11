Homem tenta embarcar com pônei em trem no País de Gales

Câmeras de circuito interno na Grã-Bretanha gravaram imagens de um homem tentando embarcar em um trem levando junto um pônei.

O homem tentou entrar no trem na estação de Wrexham, no norte do País de Gales, no final da tarde de sábado.

Após o condutor impedir sua entrada no vagão, ele voltou ao guichê e tentou comprar dois bilhetes, um para ele e outro para o animal. Ele e o animal então deixaram a estação.

Hospital

Mais tarde no sábado, o homem levou o cavalo ao hospital Maelor, de Wrexham, onde pediu para que o animal recebesse tratamento de um médico.

"Ele foi gentilmente requisitado a deixar o local e assim o fez, também educadamente", disse um funcionário do hospital.

Cães são os únicos animais que podem viajar em trens britânicos fora de gaiolas especiais para transporte de bichos.

Os outros bichos podem ser transportados em gaiolas, desde que as dimensões destas não excedam 85 x 60 x 60 cm.

Animais de grande porte como pôneis ou cavalos são proibidos por serem vistos como ameaça à segurança dos passageiros.