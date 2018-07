Homem tenta fugir de blitz e atropela mulher no Rio A copeira Maria da Glória dos Santos, de 56 anos, foi atropelada no sábado à noite pelo engenheiro Carlos Eduardo Vieira dos Santos, de 29, que tentava fugir de uma blitz da Operação Lei Seca, de inibição do consumo de bebidas alcoólicas por motoristas, montada na Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, zona sul do Rio.