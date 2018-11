Homem tenta fugir vestido de mulher após fazer 8 reféns

O sargento Douglas Rogério dos Reis, do 38º Batalhão da PM, afirmou que fazia patrulhamento com seus colegas no Jardim Santo André, em São Mateus, quando um senhor foi até eles e disse que toda a sua família era feita refém.

Por volta das 10h, os policiais foram até a casa indicada pelo senhor e viram duas mulheres saírem de lá. "Uma delas chamou muito nossa atenção, porque estava com botas, saia preta, blusa de manga cumprida e um chapéu, toda de preto", disse Douglas. Os policiais abordaram a dupla e perceberam que a suspeita era um homem."A senhora que estava abraçada com ele começou a chorar e a falar ''graças a Deus, graças a Deus''", relatou o sargento.

O criminoso confessou à PM que mantinha a família trancada em um quarto desde as 4h. Ele estaria fugindo de alguns rapazes que queriam acertar uma "dívida de cadeia" com ele. Segundo o sargento, o criminoso estava com uma pistola 9 milímetros, que é de uso restrito do exército.

O homem foi preso no 55º DP, no Parque São Rafael, de onde deve seguir para um presídio. O boletim de ocorrência ainda não foi concluído, mas o criminoso deverá responder por cárcere privado e por porte ilegal de arma.