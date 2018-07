Homem tenta jogar ônibus de viaduto, na BA

O ônibus ficou pendurado com parte do eixo traseiro para fora do viaduto. Um trecho da mureta de proteção foi destruído e caiu sobre uma área de matagal ao lado da estrada. Não há informações sobre feridos.

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, a ação ocorreu por volta das 6h30, momento de movimento intenso na estação. O motorista, que havia sido afastado da empresa por "problemas de comportamento", segundo o sindicato, percebeu a ausência do fiscal na plataforma da estação e entrou no ônibus, que estava ligado, mas sem passageiros.

No comando do veículo, o motorista deixou a estação pelo viaduto, parou o ônibus e engatou a ré, manobrando na direção da mureta de proteção. Como o movimento de automóveis no local era intenso e o trânsito estava carregado, porém, ele não conseguiu atingir velocidade suficiente para fazer com que o coletivo quebrasse a mureta e despencasse. O motorista tentou fugir do local, mas acabou detido por pessoas que estavam na região. De acordo com o sindicato, ele foi levado ao Hospital Juliano Moreira, referência em psiquiatria na cidade.