Homem tenta suicídio na portaria do Planalto Um homem jovem, de 31 anos, todo vestido de preto, tumultuou hoje a recepção do Palácio do Planalto, em Brasília. Por volta das 9h45 da manhã ele chegou ao local e por quase uma hora ameaçou se suicidar. Identificado como Maycon Kusther Pinheiro e oriundo de Vila Velha (ES), ele portava um revólver calibre 38, exigia a presença da imprensa e dizia que "isso tudo só está acontecendo porque recorri a todas as esferas da Justiça e não fui atendido".