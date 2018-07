Homem terá que indenizar ex-noiva por fim de relação Um rapaz terá que indenizar sua ex-noiva em R$ 11.553,03 por danos materiais e morais pelo rompimento do noivado. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), e confirma a condenação determinada em primeira instância.