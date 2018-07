Homenagem a artista Romero Britto abre desfiles da Sapucaí

"O Carnaval é a festa mais linda do Brasil. Tenho uma gratidão muito grande pela Renascer de Jacarepaguá", afirmou o artista pop radicado nos Estados Unidos. Britto também comparou o nome da escola de samba ao momento atual do Brasil, de renascimento.

Antes de entrar na avenida, Britto disse a jornalistas que estava muito feliz e que o Carnaval aproxima as pessoas da arte. O artista pop, que mora em Miami, teve a companhia de seu filho, Brendan Britto.

Tão colorido quanto a sua obra, o desfile mostrou a trajetória do artista desde Pernambuco, onde nasceu, até a vida nos Estados Unidos, onde mora desde 1987. Britto educou seu único filho, de 23 anos, em inglês. O rapaz, que não fala português, disse à Reuters que pretende voltar à Sapucaí.

"Se puder, pelo resto de minha vida", afirmou Brendan Britto. Longe do Brasil há muitos anos, o artista plástico busca manter vínculos com país, apesar do sotaque ao falar o português.

Em 2011, poucas semanas depois de a presidente Dilma Rousseff ter assumido o governo, o pintor presenteou-a com um retrato em que ela aparece representada em cores vibrantes, um traço típico de sua obra, em homenagem às mulheres.

