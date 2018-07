Homenagem a Zico emociona famosos em desfile

"Ele tem um grande mérito, foi uma grande emoção", afirmou Edu, que participou do desfile em um dos carros alegóricos. "É difícil falar de um sentimento tão puro, é um misto de gratidão com o mérito que ele tem".

O medalhista olímpico Nauber (ex-jogador e ídolo da seleção brasileira de vôlei) afirmou que já desfilou outras vezes, mas que desta vez a emoção foi maior. "Ele é o maior ídolo da minha vida. Não só pelo que fez nos campos, mas pelo o que ele é como pessoa. Poder homenageá-lo, poder prestigiar foi demais", afirmou.

O ator Thiago Lacerda também participou do desfile da Imperatriz. "É importante estar aqui por ele, que é necessário para um País sem referência de ídolos. Um País sem referência moral ou ética. O Zico é um exemplo de ser humano, de homem de conduta lisa".