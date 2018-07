Homenagem marca 4 anos de acidente da TAM Familiares e amigos das 199 vítimas do voo JJ 3054 da TAM marcaram para hoje uma homenagem no local do acidente, na frente do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Também será oficializado convênio com a Prefeitura para a construção de um memorial. A tragédia completa hoje quatro anos. Ontem, foi realizada uma missa na Catedral da Sé, que contou com a presença de cerca de 180 pessoas, entre familiares e amigos das vítimas do acidente com o A320 da TAM.