Homenagens Há controvérsia sobre a data exata de nascimento do compositor Frederic Chopin, que teria ocorrido no dia 22 de fevereiro ou no dia 1.º de março. Na dúvida, a Sociedade Chopin da Polônia vem promovendo concertos e exposições comemorativas desde o início do ano - no site http://chopin2010.pl há uma listagem de algumas das principais homenagens mundo afora. Em São Paulo, a Sociedade Chopin promove a partir do dia 13 um festival dedicado a ele, que será tema também de apresentações de orquestras como a Osesp e a Experimental de Repertório e de concertos do Festival de Campos do Jordão. Entre os lançamentos em CD, estão discos de Maria João Pires, Friedrich Gulda e do próprio Freire.