Homenagens ao jornalista destacam defesa da liberdade

Instituições públicas prestaram ontem homenagens ao diretor de Opinião do Estado, Ruy Mesquita. O jornalista morreu na terça-feira, aos 88 anos.

O Senado aprovou voto de pesar pela morte do Dr. Ruy, como era conhecido o jornalista. "O Dr. Ruy marcou a história da imprensa brasileira com o seu espírito de inovador, sua correção, sua coragem e sua firmeza de convicções, seja no comando da redação, na reportagem, na edição ou mesmo na produção de jornais", disse o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), autor do requerimento.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) elogiou a forma respeitosa com que era tratado pelo jornalista. "O Dr. Ruy Mesquita foi um exemplo de lutador pela liberdade de imprensa, incansável, com exemplos notáveis que contribuíram muito para a democratização do Brasil."

O líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira (SP), destacou a atuação em defesa da liberdade de imprensa. "A qualidade dos editoriais é reverenciada por todos, não só pelo apuro literário, mas pela contundência dos textos e posições claras."

O ex-presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP), cuja família é autora da ação judicial que mantém o Estado sob censura desde 2009, também prestou homenagem ao jornalista. "Ele era, sem dúvida, uma das figuras mais representativas da imprensa brasileira, não só do tempo presente, mas, sobretudo, do tempo passado", disse.

Para o deputado José Genoino (PT-SP), Dr. Ruy teve uma história "marcante na imprensa brasileira". Ex-presidente do PT, o parlamentar disse na tribuna que, mesmo após a denúncia que levou ao processo do mensalão, no qual foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, sempre teve por Ruy Mesquita "uma admiração, um respeito e uma conversa muito sincera e franca".

"A Câmara deve reverenciar esse grande jornalista. Independente de concordar ou não com as suas opiniões, quero dizer que o jornal O Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde foram os únicos jornais da grande imprensa a serem censurados na ditadura", disse Genoino.

Em São Paulo, a Câmara Municipal prestou um minuto de silêncio pela morte de Ruy Mesquita. Mais cedo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça aprovou uma moção de homenagem. O Órgão Especial é o colegiado de cúpula da corte.

O corregedor-geral do TJ, desembargador José Renato Nalini, encabeçou as manifestações pelo jornalista. Para ele, Ruy Mesquita "criou um império, foi fundador do Jornal da Tarde, autor dos editorias do Estado apreciados no mundo inteiro pela coerência e pela coragem".

Aula

Em Campinas, alunos de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC) debateram a importância do Estado e de Ruy Mesquita na imprensa.

"Levei à aula o caderno especial de hoje (ontem) e mostramos o espaço do editorial em branco para ser discutido", disse a professora Ciça Toledo. "Ao mesmo tempo que expressava o fato de que não haveria palavras para expressar o sentimento pela sua morte, foi uma referência ao fato de que, quando o jornal estava sob censura, o dr. Ruy gostaria de deixar o espaço das matérias em branco. Mas era obrigado a publicar algo, e publicavam receitas de bolo e poemas. Agora, numa democracia, o espaço pode ficar em branco." / RICARDO BRITO, FAUSTO MACEDO, DIEGO ZANCHETTA e RICARDO BRANDT