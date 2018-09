Homens armados assaltam albergue no Rio Cinco homens armados assaltaram na manhã deste domingo um albergue localizado no bairro do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Botafogo, cinco homens chegaram por volta das 7 horas da manhã em um Peugeot preto e anunciaram o assalto.