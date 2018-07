Homens armados fazem arrastão na Linha Amarela Ao menos sete pessoas foram vítimas de um arrastão na manhã de hoje na Linha Amarela, em Del Castilho, no subúrbio do Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares da polícia, a sequência de assaltos aconteceu por volta das 8 horas, quando quatro homens armados aproveitaram o engarrafamento na via expressa para roubar os motoristas.