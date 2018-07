Homens armados fecham Dutra e roubam dois carros

Os motoristas que trafegavam na Dutra por volta das 21h30 foram surpreendidos pela ação dos criminosos, armados com fuzis e pistolas. Eles obrigaram os motoristas de um Corolla (EAF-5525) e um Ford Fusion (DTR-1291) a deixarem seus carros. Eles fugiram com os veículos, ambos com placa de São Paulo, em direção ao Rio.

A ação dos assaltantes durou cerca de 15 minutos. Motoristas que viam a movimentação dos criminosos entraram em pânico. Alguns tentaram voltar em marcha à ré. Outros acabaram abandonando os veículos. A polícia investiga a hipótese de o grupo ser o mesmo que praticara, algumas horas antes, assaltos em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).