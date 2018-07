Homens armados invadem campus da Unesp no litoral

De acordo com a Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 5h30 da manhã. Três homens encapuzados e armados com revólveres pularam o muro da universidade, localizada no bairro Parque Bitaru, e renderam os três vigias que estavam no local, que foram obrigados a abrir a porta do prédio e em seguida amarrados em uma sala nos fundos do campus. Um deles foi agredido com coronhadas.

Os bandidos levaram 22 computadores, um aparelho Nextel e 20 monitores de LCD, além de um carro, um Fiat Idea branco da universidade, utilizado na fuga. A PM informou que intensificou o patrulhamento na região, mas até às 16h desse domingo ninguém tinha sido preso e veículo não havia sido localizado. O caso foi registrado no 1º. Distrito Policial de São Vicente.