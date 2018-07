Homens armados promovem arrastão em prédio de SP Cerca de dez homens armados com revólveres e metralhadoras assaltaram na manhã de hoje um condomínio no bairro da Aclimação, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), pelo menos seis apartamentos foram roubados, por volta das 9 horas. O grupo levou joias, aparelhos eletrônicos, dinheiro e cinco veículos de moradores. Até por volta das 14h30 ninguém havia sido preso. O caso está a cargo do 6º Distrito Policial (DP), no Cambuci.