Homens armados resgatam 5 presidiários em Taquara (RS) Três homens armados de pistolas e uma metralhadora libertaram hoje cinco condenados que cumpriam penas por assaltos e homicídios no Presídio Estadual de Taquara, no Rio Grande do Sul. O grupo aproveitou o horário de visitas para entrar no prédio, onde rendeu os agentes penitenciários que guardavam o local e resgatou seus parceiros. Os integrantes do bando usaram três automóveis para fugir. A polícia fez buscas em Taquara e em dez municípios vizinhos, nos Vales dos Rios Paranhana e Sinos, mas até o início da noite de hoje não havia encontrado ninguém.