Homens armados roubam carro com material radioativo O carro de uma empresa de equipamentos e manutenção industrial foi roubado na madrugada deste domingo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com uma carga de material radioativo. Um grupo de três homens armados fez refém o funcionário da empresa e levou o veículo na Rodovia Washington Luís, próximo ao acesso à Linha Vermelha. O carro continha uma caixa com o elemento Selênio 75, utilizado em radiografias para soldas industriais.