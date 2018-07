Homens assaltam agência do Itaú na zona sul de SP Quatro homens armados assaltaram uma agência do banco Itaú na rua Roque Petrella, no bairro Vila Cordeiro, zona sul de São Paulo, por volta das 11 horas da manhã de hoje. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes renderam os vigilantes que se encontram na porta da agência e levaram o dinheiro dos. Ninguém foi preso ainda. Também não há registro de feridos, assim como também não foi divulgado o valor levado.