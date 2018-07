Homens assaltam joalheria em shopping de Porto Alegre Uma joalheria do shopping Total, no bairro Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi assaltada na manhã de hoje. O 9º Batalhão da Polícia Milita informou que entre quatro e seis homens armados invadiram a joalheria por volta das 10h30. Eles levaram joias e relógios que estavam no cofre do estabelecimento. Em seguida, o bando fugiu em um veículo. Até às 16h30, ninguém havia sido preso. O valor dos objetos ainda não foi divulgado. As imagens feitas pelas câmeras de segurança serão analisadas pela polícia. Representantes do shopping não foram encontrados para comentar o assunto.