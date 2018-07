Homens ateiam fogo a dois ônibus em Guarulhos-SP Dois ônibus foram incendiados na madrugada de ontem no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no primeiro caso, que ocorreu à meia-noite, dois homens em uma moto fizeram um motorista de 32 anos descer do ônibus antes de queimar o veículo da Viação Guarulhos na Rua Silvestre Peres de Freitas, no bairro de Taboão. O veículo seguia sem passageiros para a garagem da viação e fazia a linha 811 Parque Continental-Armênia. Em depoimento no 3º Distrito Policial, o motorista contou que os rapazes afirmaram pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e simularam estar armados, mas não o feriram. Logo em seguida, cerca de 20 minutos após a primeira ocorrência, dois homens em uma moto Honda vermelha, usando capacetes, fizeram um motorista de 45 anos sair de um ônibus, jogaram uma garrafa PET cheia de gasolina no veículo e riscaram um fósforo. Assim como no primeiro incêndio, a dupla também disse ser do PCC e mostrou uma arma ao motorista, sem o ferir. Os dois criminosos conseguiram fugir do local e ainda não foram encontrados. O segundo incêndio aconteceu na Rua Eduardo Fromer, no bairro de Vila Albertina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.