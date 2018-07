Homens-bomba detonam explosivos no sul da Arábia Saudita, diz TV Dois supostos militantes da Al Qaeda detonaram neste sábado explosivos atados aos seus corpos após serem cercados dentro de um edifício do governo na Arábia Saudita, em ato ocorrido depois de um ataque a um posto de controle na fronteira com o Iêmen, informou a emissora de televisão Al-Arabia.