Homens da Força Nacional de Segurança chegam a SC

"Nós estamos numa situação de anormalidade, mas o governo do Estado está fazendo todos os seus esforços para garantir a segurança dos trabalhadores do transporte coletivo e dos usuários", disse o secretário de Infraestrutura Valdir Cobalchini, de acordo com o site do governo estadual.

Também foi anunciado o reforço na segurança do transporte coletivo na Grande Florianópolis a fim de exigir que as empresas de ônibus voltem a operar das 6h as 23h em todas as regiões. Devido aos ataques, as viações passaram a circular das 7h as 19h. Segundo o governo, foram colocados 80 veículos com policiais (sendo 40 cedidos pela Prefeitura e 40 pelo Estado) para fazer a escolta dos ônibus.