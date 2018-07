Homens elegem modelos sóbrios e modernos na SPFW

A reportagem do jornal O Estado de S.Paulo ouviu dez homens, entre 30 e 60 anos de idade, para descobrir o que eles acham da moda masculina da SPFW. São empresários, advogados, cineastas e publicitários. Eles avaliaram três looks. Além de um modelo de Herchcovitch e outro de Pimenta, havia também uma roupa da Ellus - marca que faz roupas femininas e masculinas.

Todas são roupas jovens e modernas, mas a marca que mais agradou no conjunto foi a Ellus. Nove dos entrevistados, até mesmo os mais conservadores disseram que usariam a roupa. "Eu vestiria isso na praia", disse o advogado Renato Sterman, de 47 anos, que costuma andar de terno todos os dias.

O look proposto por Herchcovitch no desfile da última temporada, em janeiro, causou polêmica. Os homens, a maioria deles, gostou da calça curta e da camisa, mas não aprovaram a jaqueta curta. "Amo quase todas as roupas de Herchcovitch, mas essa combinação de camisa social e casacão de esqui forçou a barra. Esse casaco acima do umbigo já não ficou bom neste modelo, imagina em qualquer homem com barriga", diz o produtor cultural Thiago Stivaletti, de 33 anos.

Seis dos entrevistados disseram que não usariam o look de Pimenta, que propõe blazer com camisa floral e um laço para arrematar. Ele é conhecido por colocar na passarela saias para homens. "Agora estou apostando numa coleção mais básica", diz o estilista.